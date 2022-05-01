Какой праздник 16 октября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 16 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 16 октября



- Всемирный день продовольствия

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1980 году и приурочен к созданию Продовольственной и сельскохозяйственной организации 16.10.1945.



- Всемирный день анестезии

Приурочен к операции под действием обезболивающего, проведенной дантистом Уильямом Мортоном 16 октября 1846 года.



- День работников дорожного хозяйства

Учрежден Указом Президента РФ в 2000 году и отмечается в третье воскресенье октября.



- День работников пищевой промышленности

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966 году и отмечается в третье воскресенье октября.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 16 октября



- Куприян и Устинья

День памяти апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, священномучеников Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона. По народному поверью, с этого дня на земле начинают разгуливать «осенние лихорадки» – злые духи, разносящие болезни. Кому они встретятся, тот в лихорадке и забьется. В этот день советуют носить с собой осиновую палочку или кусочек коры.