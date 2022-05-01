Народные приметы на 16 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 16 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 16 октября
Луна как бы темнеет, приближаясь к горизонту, – ожидайте дождя.
Если в зайцах много жиру – зима будет суровая.
Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода.
Воробьи перелетают стайками с места на место – перед ненастьем.
Сова–сплюшка издает свист днем – к плохой погоде.
Шиповник повторно зацвел – к теплой и долгой осени.
Низкие темные облака предвещают холод, а возможно, и снегопад.
Если мыши копают норы на южную сторону – зима будет холодной.