Какой праздник 17 октября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 17 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 17 октября



- Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году. В 1948 году на площади Trocadero в Париже была ратифицирована Всеобщая декларация прав человека, и 17 октября 1987 года более 100 000 человек собрались на том же самом месте с целью почтить память жертв нищеты, голода и насилия.



- День участкового терапевта

Профессиональный праздник отмечают врачи, с которыми сталкивается в своей жизни каждый человек, причём, начиная с раннего возраста.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 17 октября



- Ерофеев день

День памяти священномученика Иерофея Афинского, епископа. На Ерофея ни в коем случае нельзя ходить в лес – в этот день леший буянит перед долгой спячкой. Так как день в народе слывет нехорошим не только из-за проделок лешего, но и потому, что по земле гуляют злобные духи, из дома выходить не стоит даже ненадолго. По традиции, мужчины в этот день открывают спиртовую настойку, именуемую в народе «ерофеич».