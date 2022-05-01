Какой праздник 18 октября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 18 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 18 октября



- День сладкой патоки и восточных сладостей

В 1919 году в Бостоне взорвалась гигантская емкость с кормовой патокой, которая затопила город.



- Всемирный день конфет

К празднику бывают приурочены фестивали, карнавалы, выставки, мастер-классы по созданию конфет ручной работы.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 18 октября



- Харитины – первые холстины

День памяти мученицы Харитины Амисийской (Понтийской). В этот день девушки начинают вечерки – посиделки, во время которых занимаются шитьем, вязанием, вышивкой, а мужчины изготавливают валенки. Первую нитку, которая получается в результате пряжи шерсти, одевают детям на левую руку. Считается, что она обладает определенной силой от сглаза. Сила такая великая, что эту нить не надо заговаривать.