Народные приметы на 18 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 18 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 18 октября
Если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра – к снегу.
Безветренная погода в этот день предвещает похолодание.
Если снег в этот день не выпадет, то зима наступит не скоро.
В безветрие дым костра стелется над землей – к дождю.
Чайки в ясную погоду летают стаями и громко кричат – к дождю.
Щелканье и треск деревьев осенью – к хорошей погоде.
Птицы дружно улетают на юг – к суровой зиме.
Если туман после восхода солнца исчезает – значит, погода будет хорошая.
Если на дубах и березах остались листочки, то зима будет суровой.