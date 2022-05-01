Народные приметы на 18 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 18 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 18 октября



Если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра – к снегу.



Безветренная погода в этот день предвещает похолодание.



Если снег в этот день не выпадет, то зима наступит не скоро.



В безветрие дым костра стелется над землей – к дождю.



Чайки в ясную погоду летают стаями и громко кричат – к дождю.



Щелканье и треск деревьев осенью – к хорошей погоде.



Птицы дружно улетают на юг – к суровой зиме.



Если туман после восхода солнца исчезает – значит, погода будет хорошая.



Если на дубах и березах остались листочки, то зима будет суровой.



















Народные приметы на 16 октября 2022 Народные приметы на 15 октября 2022 Народные приметы на 14 октября 2022 Народные приметы на 13 октября 2022 Народные приметы на 12 октября 2022



