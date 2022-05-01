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Народные приметы на 18 октября 2022


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 18 октября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 18 октября

Если вороны и галки вьются в воздухе, а облака идут против ветра – к снегу.

Безветренная погода в этот день предвещает похолодание.

Если снег в этот день не выпадет, то зима наступит не скоро.

В безветрие дым костра стелется над землей – к дождю.

Чайки в ясную погоду летают стаями и громко кричат – к дождю.

Щелканье и треск деревьев осенью – к хорошей погоде.

Птицы дружно улетают на юг – к суровой зиме.

Если туман после восхода солнца исчезает – значит, погода будет хорошая.

Если на дубах и березах остались листочки, то зима будет суровой.









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