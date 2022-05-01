Народные приметы на 19 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 19 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 19 октября
Первый снег сухой – обещает хорошее лето.
Считается, что первый снег выпадает за 40 дней до зимы.
Дым столбом – к вёдру, дым волоком – к ненастью.
Вороны собираются в стаи – по приметам жди ненастной погоды.
Если в этот день нет ветра, то следует ожидать похолодание.
Солнце на закате бледное – перед ветром с запада.
Ярко–красная вечерняя заря держится долго – к непогоде.
В это время кучевые облака на небе – последние в этом году.