Народные приметы на 19 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 19 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 19 октября



Первый снег сухой – обещает хорошее лето.



Считается, что первый снег выпадает за 40 дней до зимы.



Дым столбом – к вёдру, дым волоком – к ненастью.



Вороны собираются в стаи – по приметам жди ненастной погоды.



Если в этот день нет ветра, то следует ожидать похолодание.



Солнце на закате бледное – перед ветром с запада.



Ярко–красная вечерняя заря держится долго – к непогоде.



В это время кучевые облака на небе – последние в этом году.