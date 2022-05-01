Какой праздник 19 октября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 19 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник отмечают 19 октября
- Всероссийский день лицеиста
В этот день в 1811 году был открыт первый Царскосельский лицей.
Какой церковный православный и народный праздник отмечают 19 октября
- Фомин день
День памяти Апостола Фомы - одного из 12 учеников Иисуса Христа. Традиционно в этот день печется хлеб, краюшки которого отдают именинникам и людям с ослабленным здоровьем. Девочек, которым уже исполнилось 7 лет, начинают обучать ткацкому делу. В этот день повзрослевших и принявших решение жениться сыновей отцы отводили в сусеки и показывали на некоторые закрома с зерном, которыми они могли пользоваться. Таким образом кромятся сусеки, то есть делятся.