Какой праздник 19 октября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 19 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 19 октября



- Всероссийский день лицеиста

В этот день в 1811 году был открыт первый Царскосельский лицей.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 19 октября



- Фомин день

День памяти Апостола Фомы - одного из 12 учеников Иисуса Христа. Традиционно в этот день печется хлеб, краюшки которого отдают именинникам и людям с ослабленным здоровьем. Девочек, которым уже исполнилось 7 лет, начинают обучать ткацкому делу. В этот день повзрослевших и принявших решение жениться сыновей отцы отводили в сусеки и показывали на некоторые закрома с зерном, которыми они могли пользоваться. Таким образом кромятся сусеки, то есть делятся.