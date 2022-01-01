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Народные приметы на 20 октября 2022


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 20 октября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 20 октября

Если выпадет снег, когда деревья еще листву не сбросили, он скоро растает.

Если снег выпадет 20 октября – жди раннюю зиму.

Если лист с дуба и березы не чисто опадет – холодная зима будет.

Коли ветер с полудня поворачивает по часовой стрелке (по солнцу), а к вечеру – обратно, то ожидай хорошую погоду на следующий день.

Если в это время стоит хорошая погода, то она сохранится еще на три недели.

Если Луна стала бледной и мутноватой – будет мороз со снегом.

В этот день вначале кормят скотину и только после этого завтракают сами.

Печь растапливает младший член семьи, тогда зимой в доме не будет зябко.

Женщины в этот день надевают новые платки. Существует примета: кто на Сергия новым платком голову покроет, у того весь год голова не будет болеть.

Беременные женщины молили Бога, чтобы не родить в Сергиев день, потому что роды в этот день бывают тяжелые.









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