Народные приметы на 20 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 20 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 20 октября



Если выпадет снег, когда деревья еще листву не сбросили, он скоро растает.



Если снег выпадет 20 октября – жди раннюю зиму.



Если лист с дуба и березы не чисто опадет – холодная зима будет.



Коли ветер с полудня поворачивает по часовой стрелке (по солнцу), а к вечеру – обратно, то ожидай хорошую погоду на следующий день.



Если в это время стоит хорошая погода, то она сохранится еще на три недели.



Если Луна стала бледной и мутноватой – будет мороз со снегом.



В этот день вначале кормят скотину и только после этого завтракают сами.



Печь растапливает младший член семьи, тогда зимой в доме не будет зябко.



Женщины в этот день надевают новые платки. Существует примета: кто на Сергия новым платком голову покроет, у того весь год голова не будет болеть.



Беременные женщины молили Бога, чтобы не родить в Сергиев день, потому что роды в этот день бывают тяжелые.



















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