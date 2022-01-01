Какой праздник 20 октября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 20 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 20 октября



- День военного связиста

Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к созданию войск связи 20 октября 1919 года.



- Международный день авиадиспетчера

Учрежден в 1961 году и приурочен к созданию Международной федерации ассоциаций авиационных диспетчеров (МФААД) 20.10.1961.



- Международный день повара

Учрежден Всемирной ассоциацией кулинарных сообществ в 2004 году.



- Всемирный день статистики

Учрежден резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в 2010 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 20 октября



- Сергий Зимний

День памяти преподобного Сергия Послушливого, Печерского, преподобного Сергия Нуромского (Вологодского), мучеников Сергия и Вакха. Именно в этот праздник скотина первой получает пищу. Только после того как будет накормлена вся живность, люди сами садятся завтракать. Существует поверье, что в этот день печь должен растопить самый юный член семьи. Только тогда зимой в доме будет всегда тепло. Женщины надевают новые платки, которые приобретают их мужья. Только тогда целый год не будет болеть голова.