В России и мире 21 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 21 октября



- День лабиринта

Слово «лабиринт» имеет традиционные латинские корни и пришло к нам из Древней Греции.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 21 октября



- Трифон и Пелагея

День памяти преподобного Трифона Вятского, архимандрита и преподобной Пелагии Антиохийской. Традиционно в этот народный праздник достается теплая одежда и обувь. С этого дня мужчины рубили починок и выжигали новые поля в лесу. Однако старые деревья было запрещено валить. В этот день мужчины начинали опускать в омуты бочки с огурцами. Весной их доставали, и на столе появлялись хрустящие корнишоны.