В России и мире 22 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 22 октября



- Международный день заикающихся людей

В 1995 году в Швеции была создана Международная ассоциация заикающихся людей и в 1998 году и был учрежден этот день.



- День финансово-экономической службы ВС РФ

Учрежден Указом Президента РФ в 2015 году. В этот день в 1918 году был подписан Приказ Реввоенсовета Советской Республики об учреждении Финансового отдела.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 22 октября



- Яков Дровопилец

День памяти апостола Иакова Алфеева. Этот народный праздник считался лучшим временем в заготовке дров. Традиционно в этот день готовили различные каши из нового зерна и пироги.