В России и мире 23 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 23 октября



- День работников рекламы в России

Инициатором Дня выступил Алан Ардасенов. 23 октября 1994 года получил первый заказ на создание рекламы для газеты «Деловой экспресс», что и стало в будущем основанием для даты праздника.



- Международный день тещи

Событие стало отмечаться с 1934 года по инициативе редактора техасской газеты Джина Хоу, который рассказал в своем издании о данной «шутке», проведя параллель с такими праздниками, как День матери и День отца.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 23 октября



- Евлампий Зимоуказатель

День памяти мученика Евлампия и мученицы Евлампии. Традиционно в этот день знахарки и знахари начинают собирать траву, которая имеет большую магическую силу – руту. Ее развешивают под потолком, и она охраняет детей, находящихся в доме.