На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 21 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 21 октября



Мыши роют норы на теплую сторону – к суровой зиме.



Облака низко плывут – жди сильных морозов в ближайшее время.



Около солнца появился туманный круг – к сухой и ясной



Лес сереет – к морозу.



Поздние грибы – поздний снег.



Дятел долбит дерево, начиная снизу, и поднимается кверху, сдирая всю кору, – к суровой и снежной зиме.



Если луна сегодня в кругах, то грядущее лето обещает быть сухим.