На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 21 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 21 октября
Мыши роют норы на теплую сторону – к суровой зиме.
Облака низко плывут – жди сильных морозов в ближайшее время.
Около солнца появился туманный круг – к сухой и ясной
Лес сереет – к морозу.
Поздние грибы – поздний снег.
Дятел долбит дерево, начиная снизу, и поднимается кверху, сдирая всю кору, – к суровой и снежной зиме.
Если луна сегодня в кругах, то грядущее лето обещает быть сухим.