Народные приметы на 22 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 22 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 22 октября



Если в этот день заготовить дрова, то зимой теплее будет.



Крот во время мороза выбрасывает свежую землю потеплеет.



Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.



Если снег выпадал на талую землю, то будущий урожай будет плохим.



Если в этот день с крыш свисают сосульки, то осень затянется.



Если с лиственницы не осыпались иголки – значит, снега не будет, а если он и выпадет, то быстро растает.



Если у луковиц много «одежки» – значит, зима будет холодная и суровая.



Если вишневые листья не опали – значит, будет оттепель.



Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет.



Было принято выпекать 22 октября пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это обеспечит благополучие и крепкое здоровье для всех этих людей на ближайший год.



















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