Народные приметы на 23 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 23 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 23 октября



Если в этот день на улице слякоть и грязь – значит, до 4 ноября снег не выпадет.



Если в этот день не ударят морозы, зимы не жди 4 недели.



Если днем западная часть неба чиста, то дождя не будет.



Если в непогоду юго–западный ветер изменит свое направление на северо–восточное или северное либо усилится, то дождь скоро прекратится.



Листья ивы на верхних ветвях долго сохраняются зелеными, тогда как внизу давно облетели – к ранней зиме и благодатной весне.



По небу проплывают последние кучевые облака.



Сжигались старые вещи, которые должны были унести с собой все плохое.



















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