На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 23 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 23 октября
Если в этот день на улице слякоть и грязь – значит, до 4 ноября снег не выпадет.
Если в этот день не ударят морозы, зимы не жди 4 недели.
Если днем западная часть неба чиста, то дождя не будет.
Если в непогоду юго–западный ветер изменит свое направление на северо–восточное или северное либо усилится, то дождь скоро прекратится.
Листья ивы на верхних ветвях долго сохраняются зелеными, тогда как внизу давно облетели – к ранней зиме и благодатной весне.
По небу проплывают последние кучевые облака.
Сжигались старые вещи, которые должны были унести с собой все плохое.