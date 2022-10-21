Формула-1 - расписание трансляций Гран-при США, 21-23 октября 2022

С 21 по 23 октября 2022 года в Остине пройдет 19-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при США.



Расписание трансляций Гран-при США



21 октября 2022, пятница



22:00 Свободная практика 1



22 октября 2022, суббота



01:00 Свободная практика 2

22:00 Свободная практика 3



23 октября 2022, воскресенье



01:00 Квалификация

22:00 Гонка - 56 кругов по 5,5 км



Где смотреть в прямом эфире 19-й этап гонок «Формулы-1»



Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.