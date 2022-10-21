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Формула-1 - расписание трансляций Гран-при США, 21-23 октября 2022


С 21 по 23 октября 2022 года в Остине пройдет 19-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при США.

Расписание трансляций Гран-при США

21 октября 2022, пятница

22:00 Свободная практика 1

22 октября 2022, суббота

01:00 Свободная практика 2
22:00 Свободная практика 3

23 октября 2022, воскресенье

01:00 Квалификация
22:00 Гонка - 56 кругов по 5,5 км

Где смотреть в прямом эфире 19-й этап гонок «Формулы-1»

Официально в России «Формула-1» не показывается, но остаются некоторые лазейки - любой сервис IPTV, транслирующий Sky Sports F1, сервис F1 TV через VPN и оплатой картой не из России. А также записи гонок можно скачать с различных торрентов.









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