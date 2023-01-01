Си Цзиньпин - биография, возраст, фото в молодости





Си Цзиньпин - китайский государственный, политический и партийный деятель, председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая.



Возраст Си Цзиньпина, где родился, когда стал председателем КНР



Возраст, сколько лет Си Цзиньпину сейчас - 69 лет.



Где и когда родился Си Цзиньпин - 15 июня 1953 года в уезде Фупин провинции Шэньси.



Родители - Си Чжунсюнь и Ци Синь. Си Чжунсюнь был ближайшим сподвижником Мао Цзэдуна и занимал пост вице-премьера Госсовета КНР.



Образование - химико-технологический факультет Университета «Цинхуа» (Пекин, 1979 год), заочная аспирантура при Институте гуманитарных и социальных наук по специальности «Марксистская теория и идейно-политическое воспитание».



Член Коммунистической партии Китая - с 1974 года.



Когда стал генеральным секретарем КПК - 15 ноября 2012 года.



Когда стал председателем КНР - 14 марта 2013 года (третий пятилетний срок).