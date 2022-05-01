Какой праздник 24 октября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 24 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 24 октября



- День Организации Объединенных Наций

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 году и приурочен к вступлению в силу Устава ООН 24 октября 1945 года.



- День подразделений специального назначения в РФ

Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к подписанию директивы с грифом «Секретно» о создании подразделений специального назначения 24.10.1950 г.



- Международный день школьных библиотек

Учрежден в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО и отмечается в четвертый понедельник октября.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 24 октября



- Филиппова канитель

День памяти апостола от 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов. Традиционно в этот день гадают о количестве денег в будущем. Помогает в этом снег и лед. Если снег выпал на чуть мокрую почву и не растаял, следовательно, весной будет хорошая прибыль. Если реки покрыл крепкий лед и удалось пройти по нему, то ждет хороший барыш.