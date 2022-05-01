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Какой праздник 24 октября 2022. Какой сегодня церковный праздник в России


В России и мире 24 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 24 октября

- День Организации Объединенных Наций
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 году и приурочен к вступлению в силу Устава ООН 24 октября 1945 года.

- День подразделений специального назначения в РФ
Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к подписанию директивы с грифом «Секретно» о создании подразделений специального назначения 24.10.1950 г.

- Международный день школьных библиотек
Учрежден в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО и отмечается в четвертый понедельник октября.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 24 октября

- Филиппова канитель
День памяти апостола от 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов. Традиционно в этот день гадают о количестве денег в будущем. Помогает в этом снег и лед. Если снег выпал на чуть мокрую почву и не растаял, следовательно, весной будет хорошая прибыль. Если реки покрыл крепкий лед и удалось пройти по нему, то ждет хороший барыш.









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