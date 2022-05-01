Какой праздник 25 октября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 25 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 25 октября



- День таможенника Российской Федерации

Учрежден Указом Президента РФ в 1995 году и приурочен к появлению Единого таможенного устава 25 октября 1653 года.



- День маркетолога

Праздник приурочен к созданию Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве Внешней Торговли СССР 25 октября 1975 года.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 25 октября



- Андрон Звездочет

День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника. В этот день запрещено ссориться, стирать, красить, выбивать матрасы и перины, пинать домашних животных, приобретать в церквях свечи для дома, громко смеяться, гадать на картах. Если в этот день постучались в дверь, то нельзя спрашивать: «Кто там?», иначе в доме поселится беда, и все домочадцы будут мучиться.