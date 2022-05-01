Народные приметы о погоде 2022 - что можно и нельзя делать сегодня 24 октября

На странице рассказывается о народных приметах о погоде. Что можно и нельзя делать в этот день.
Народные приметы 24 октября 2022 года
Утром 24 октября снег пошел – зима будет суровой.
Дождь при восточном ветре – к длительной плохой погоде, а при северном – к холоду.
Луна на Филиппа в тусклой дымке – к ненастью (снегопаду).
Ясная луна – к морозу.
Ветер подул с северной стороны – к большим холодам.
Если высохшие листики шуршат на деревьях – будет снегопад.
Если куры рано на насест сели – ждать мороза. Чем выше они садятся, тем суровее холода.
Если домашняя птица прячет под крыло голову – будет холодно.
Если опустился туман – будет оттепель.
Если река к этому времени замерзла, нужно обязательно немного походить по льду – это сулит материальное благополучие.
Народные приметы 25 октября 2022 года
Сильное мерцание звезд преимущественно синими оттенками – к снегу.
Яркие звезды – к морозу, тусклые – к оттепели.
Если разница между дневной и ночной температурой увеличивается, то погода будет хорошая.
Горизонт кажется близким – к ясной погоде.
Кто в этот день родился, тот много горя хлебнет.
Северный ветер предвещает холод, южный – тепло.
Если дальние вещи мерещатся близкими – значит, воздух прозрачен, и может пойти снег или дождик.
В этот день нельзя громко смеяться, поскольку в этом случае человек мог подвергнуть себя мучениям.
Нельзя ненароком кого–то обидеть, иначе обидчику счастья не видать.
Не следовало 25 октября спрашивать в ответ на стук в дверь: «Кто там?», – дабы не впустить в дом несчастья и беды.