Народные приметы о погоде 2022 - что можно и нельзя делать сегодня 24 октября

На странице рассказывается о народных приметах о погоде. Что можно и нельзя делать в этот день.



Народные приметы 24 октября 2022 года



Утром 24 октября снег пошел – зима будет суровой.



Дождь при восточном ветре – к длительной плохой погоде, а при северном – к холоду.



Луна на Филиппа в тусклой дымке – к ненастью (снегопаду).



Ясная луна – к морозу.



Ветер подул с северной стороны – к большим холодам.



Если высохшие листики шуршат на деревьях – будет снегопад.



Если куры рано на насест сели – ждать мороза. Чем выше они садятся, тем суровее холода.



Если домашняя птица прячет под крыло голову – будет холодно.



Если опустился туман – будет оттепель.



Если река к этому времени замерзла, нужно обязательно немного походить по льду – это сулит материальное благополучие.



Народные приметы 25 октября 2022 года



Сильное мерцание звезд преимущественно синими оттенками – к снегу.



Яркие звезды – к морозу, тусклые – к оттепели.



Если разница между дневной и ночной температурой увеличивается, то погода будет хорошая.



Горизонт кажется близким – к ясной погоде.



Кто в этот день родился, тот много горя хлебнет.



Северный ветер предвещает холод, южный – тепло.



Если дальние вещи мерещатся близкими – значит, воздух прозрачен, и может пойти снег или дождик.



В этот день нельзя громко смеяться, поскольку в этом случае человек мог подвергнуть себя мучениям.



Нельзя ненароком кого–то обидеть, иначе обидчику счастья не видать.



Не следовало 25 октября спрашивать в ответ на стук в дверь: «Кто там?», – дабы не впустить в дом несчастья и беды.



















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