



С этого учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».





Темы классных часов «Разговоры о важном» в 2022 году



Сентябрь



5 сентября - День знаний



12 сентября - Наша страна - Россия



19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского



26 сентября - День пожилых людей



Октябрь



3 октября - День учителя



10 октября - День отца



17 октября - День музыки



24 октября - Россия - мировой лидер атомной отрасли



31 октября - День народного единства



Материалы для классного часа «Разговоры о важном - День народного единства» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.



Ноябрь



14 ноября - Мы разные, мы вместе



21 ноября - День матери



28 ноября - Символы России