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Риши Сунак - биография нового премьер-министра Великобритании


Риши Сунак - британский политик, премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Великобритании.

Биография Риши Сунака, где родился, когда стал премьер-министром

Возраст Сунака, сколько сейчас лет - 42 года.

Где и когда родился Риши Сунак - 12 мая 1980 года в Саутгемптоне (Великобритания).

Семья - женат на дочери соучредителя компании Infosys Нараяны Мурти Акшате.

Родители - врач общей практики Яшвир Сунак и фармацевт Уши Сунак.

Образование - изучал философию, политику и экономику в Оксфордском университете (2001) и получил степень МВА в Стэнфордском университете (США, 2006).

Когда стал премьер-министром - 25 октября 2022 года.

Предшественник на посту премьер-министра - Лиз Трасс.

Кем работал до этого - 13 февраля 2020 года был назначен канцлером казначейства Великобритании.









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