Риши Сунак - британский политик, премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Великобритании.



Биография Риши Сунака, где родился, когда стал премьер-министром



Возраст Сунака, сколько сейчас лет - 42 года.



Где и когда родился Риши Сунак - 12 мая 1980 года в Саутгемптоне (Великобритания).



Семья - женат на дочери соучредителя компании Infosys Нараяны Мурти Акшате.



Родители - врач общей практики Яшвир Сунак и фармацевт Уши Сунак.



Образование - изучал философию, политику и экономику в Оксфордском университете (2001) и получил степень МВА в Стэнфордском университете (США, 2006).



Когда стал премьер-министром - 25 октября 2022 года.



Предшественник на посту премьер-министра - Лиз Трасс.



Кем работал до этого - 13 февраля 2020 года был назначен канцлером казначейства Великобритании.