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Какого числа полнолуние в ноябре 2022 года


Календарь фаз Луны на ноябрь 2022 года - новолуние, полнолуние, растущая и убывающая Луна.

Фазы Луны в ноябре 2022 года

Растущая Луна 1 - 7 ноября

Полнолуние 8 ноября

Убывающая Луна 9 - 23 ноября

Новолуние 24 ноября

Растущая Луна 25 - 30 ноября









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    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

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    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах.

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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.











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