Календарь фаз Луны на ноябрь 2022 года - новолуние, полнолуние, растущая и убывающая Луна. Фазы Луны в ноябре 2022 года Растущая Луна 1 - 7 ноября Полнолуние 8 ноября Убывающая Луна 9 - 23 ноября Новолуние 24 ноября Растущая Луна 25 - 30 ноября
В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.
Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.