Календарь фаз Луны на ноябрь 2022 года - новолуние, полнолуние, растущая и убывающая Луна. Фазы Луны в ноябре 2022 года Растущая Луна 1 - 7 ноября Полнолуние 8 ноября Убывающая Луна 9 - 23 ноября Новолуние 24 ноября Растущая Луна 25 - 30 ноября
Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.
Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.
31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.
С 29 по 30 октября в Сочи во Дворце спорта «Айсберг» пройдет второй этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.