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Какой праздник 26 октября 2022. Какой сегодня церковный праздник в России


В России и мире 26 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 26 октября

- День приятных неожиданностей
В этот день принято делать разные «приятности» другим людям, причем без особого повода и даже малознакомым.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 26 октября

- Иверской иконы Божией Матери
Приурочен иконе Богородицы, которая хранится на Афоне в Иверском монастыре. Предавалась уничтожению при императоре Феофиле. С целью спасения была опущена в море возле г. Никеи и вскоре приплыла к Святой Горе, где и осталась. Иверской иконе Божьей матери молились об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли.









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