В России и мире 27 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 27 октября



- Всемирный день аудиовизуального наследия

Учрежден в 2005 году во время проведения 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В этот день в 1980 году были приняты Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений.



- Международный день без бумаги

Ассоциация AIIM впервые провела данную акцию в 2010 году в четвертый четверг октября.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 27 октября



- Параскева Грязниха

День памяти преподобной Параскевы-Петки. На Параскеву Грязниху нельзя стирать и прясть пряжу, а можно только шить, мять и трепать лен.