В России и мире 27 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник отмечают 27 октября
- Всемирный день аудиовизуального наследия
Учрежден в 2005 году во время проведения 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В этот день в 1980 году были приняты Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений.
- Международный день без бумаги
Ассоциация AIIM впервые провела данную акцию в 2010 году в четвертый четверг октября.
Какой церковный православный и народный праздник отмечают 27 октября
- Параскева Грязниха
День памяти преподобной Параскевы-Петки. На Параскеву Грязниху нельзя стирать и прясть пряжу, а можно только шить, мять и трепать лен.