Народные приметы на 26 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 26 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 26 октября



Белый иней – к дождю.



Снова пошли грибы – не ждите раннего снега.



Начнет кошка жадно лакать воду – ждите погоду, садится на подоконник и смотрит в окно – на тепло.



Облака быстро бегут по небу с южной стороны – по приметам, ожидай непогоды в ближайшее время.



Утренняя заря серая, без ярких красных тонов, без ветра – к хорошей погоде.



Высоковольтные провода ЛЭП гудят сильнее обычного – к ненастью.



Днем и ночью температура воздуха почти не изменяется – к затяжной пасмурной погоде.



Петух запел раньше девяти часов вечера – к дождю.



Если петух сегодня вечером без времени кукарекает – значит, погода переменится.



Если петухи рано поутру запели – станет теплее.



















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