На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 26 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 26 октября
Белый иней – к дождю.
Снова пошли грибы – не ждите раннего снега.
Начнет кошка жадно лакать воду – ждите погоду, садится на подоконник и смотрит в окно – на тепло.
Облака быстро бегут по небу с южной стороны – по приметам, ожидай непогоды в ближайшее время.
Утренняя заря серая, без ярких красных тонов, без ветра – к хорошей погоде.
Высоковольтные провода ЛЭП гудят сильнее обычного – к ненастью.
Днем и ночью температура воздуха почти не изменяется – к затяжной пасмурной погоде.
Петух запел раньше девяти часов вечера – к дождю.
Если петух сегодня вечером без времени кукарекает – значит, погода переменится.
Если петухи рано поутру запели – станет теплее.