На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 27 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 27 октября



Подул западный ветер – к сырости.



Если в этот день будет полная, настоящая грязь, то через 4 недели должна зима установиться.



Если погода стоит ветреная и сухая – значит, в следующем году лето будет неурожайное и сухое, если идет дождь – это сулит хороший урожай.



Если вороны раскаркались – будет оттепель.



По народным поверьям, в этот день беременной женщине было запрещено расчесывать волосы.