На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 27 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 27 октября
Подул западный ветер – к сырости.
Если в этот день будет полная, настоящая грязь, то через 4 недели должна зима установиться.
Если погода стоит ветреная и сухая – значит, в следующем году лето будет неурожайное и сухое, если идет дождь – это сулит хороший урожай.
Если вороны раскаркались – будет оттепель.
По народным поверьям, в этот день беременной женщине было запрещено расчесывать волосы.