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Какой праздник 28 октября 2022. Какой сегодня церковный праздник в России


В России и мире 28 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 28 октября

- День создания армейской авиации России
В этот день в 1948 году в Серпухове была сформированапервая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами.

- Международный день анимации
Учрежден Международной ассоциацией анимационного кино в 2002 году и приурочен к первой публичной демонстрации движущихся изображений на экране французом Эмилем Рейно 28 октября 1892 года.

- День бабушек и дедушек
В России его впервые отметили в 2009 году. В древние времена именно 28 октября у славян проходил праздник почитания семьи.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 28 октября

- Ефимий Осенний
День памяти преподобного Евфимия Нового, Солунского, иеродиакона. Согласно народному поверью, в этот день начинает проявляться нечистая сила, которая старается помешать женщинам во время домашней работы: бьет посуду, переплетает нитки в станках, портит пищу, пугает домочадцев. Особенно проказничают кикиморы. Считается, что в этот момент ее необходимо перекрестить и прочитать молитву святому Евфимию.









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