В России и мире 28 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 28 октября



- День создания армейской авиации России

В этот день в 1948 году в Серпухове была сформированапервая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами.



- Международный день анимации

Учрежден Международной ассоциацией анимационного кино в 2002 году и приурочен к первой публичной демонстрации движущихся изображений на экране французом Эмилем Рейно 28 октября 1892 года.



- День бабушек и дедушек

В России его впервые отметили в 2009 году. В древние времена именно 28 октября у славян проходил праздник почитания семьи.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 28 октября



- Ефимий Осенний

День памяти преподобного Евфимия Нового, Солунского, иеродиакона. Согласно народному поверью, в этот день начинает проявляться нечистая сила, которая старается помешать женщинам во время домашней работы: бьет посуду, переплетает нитки в станках, портит пищу, пугает домочадцев. Особенно проказничают кикиморы. Считается, что в этот момент ее необходимо перекрестить и прочитать молитву святому Евфимию.