На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 28 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 28 октября
Сильная изморось предвещает мороз.
Свинья чешется – к теплу, визжит – к ненастью; солому таскает – к буре.
Зима будет мягкой, если появились комары.
Атмосферное давление понижается – к ветреной погоде с осадками.
Если солнце всходит, а над ним облако – хорошей погоды не жди.
Если над восходящим солнцем есть облако – хорошей погоды не будет.
Хорошая погода сохранится, если небо чистое, голубое и ясное.