На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 28 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 28 октября



Сильная изморось предвещает мороз.



Свинья чешется – к теплу, визжит – к ненастью; солому таскает – к буре.



Зима будет мягкой, если появились комары.



Атмосферное давление понижается – к ветреной погоде с осадками.



Если солнце всходит, а над ним облако – хорошей погоды не жди.



Если над восходящим солнцем есть облако – хорошей погоды не будет.



Хорошая погода сохранится, если небо чистое, голубое и ясное.