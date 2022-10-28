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Формула-1 - расписание Гран-при Мексики, 28-30 октября 2022


С 28 по 30 октября 2022 года в Мехико пройдет 20-й этап гонок «Формулы-1» - Гран-при Мексики.

Расписание трансляций Гран-при Мексики

28 октября 2022, пятница

21:00 Свободная практика 1

29 октября 2022, суббота

00:00 Свободная практика 2
20:00 Свободная практика 3
23:00 Квалификация

30 октября 2022, воскресенье

23:00 Гонка - 71 круг по 4,3 км

Личный зачет «Формулы-1» сезона 2022

1. Макс Ферстаппен - 391 очко, 2. Шарль Леклер - 267, 3. Серхио Перес - 265, 4. Джордж Расселл - 218, 5. Карлос Сайнс-младший - 202, 6. Льюис Хэмилтон - 198, 7. Ландо Норрис - 109, 8. Эстебан Окон - 79, 9. Фернандо Алонсо - 65, 10. Валттери Боттас - 46.

Кубок конструкторов

1. Red Bull - 656 очков, 2. Scuderia Ferrari - 469, 3. Mercedes AMG F1 - 416, 4. Alpine - 144, 5. McLaren - 138, 6. Alfa Romeo - 52, 7. Aston Martin - 51, 8. Haas - 38, 9. Scuderia AlphaTauri - 36, 10. Williams - 8.









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