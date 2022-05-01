Какой праздник 29 октября 2022. Какой сегодня церковный праздник в России

В России и мире 29 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 29 октября



- Всероссийский день гимнастики

Учрежден Федерацией спортивной и художественной гимнастики России в 1999 году и отмечается в последнюю субботу октября.



- Всемирный день борьбы с инсультом

Учрежден Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году.



- Международный день псориаза

Учрежден по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза в 2004 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 29 октября



- Лонгин Сотник

День памяти мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни, преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского. В этот день все умывались холодной водой из колодца или ключа. Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет зрению. В этот народный праздник выносили на улицу зимнюю одежду. Считалось, что свет обладает целебной силой и, пропитавшись теплом, одежда будет согревать и лечить тело всю зиму.