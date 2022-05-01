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Какой праздник 29 октября 2022. Какой сегодня церковный праздник в России


В России и мире 29 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 29 октября

- Всероссийский день гимнастики
Учрежден Федерацией спортивной и художественной гимнастики России в 1999 году и отмечается в последнюю субботу октября.

- Всемирный день борьбы с инсультом
Учрежден Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году.

- Международный день псориаза
Учрежден по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза в 2004 году.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 29 октября

- Лонгин Сотник
День памяти мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни, преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского. В этот день все умывались холодной водой из колодца или ключа. Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет зрению. В этот народный праздник выносили на улицу зимнюю одежду. Считалось, что свет обладает целебной силой и, пропитавшись теплом, одежда будет согревать и лечить тело всю зиму.









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