Какой праздник 30 октября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 30 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 30 октября



- День автомобилиста (день водителя)

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1976 году.



- День основания ВМФ России

В этот день в 1696 году Боярская Дума приняла решение об образовании регулярного военно-морского флота.



- День инженера-механика

Праздник берет начало в 1854 году, когда в Российском императорском флоте был образован Корпус инженеров-механиков.



- День памяти жертв политических репрессий

Учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году. 30 октября 1974 года была проведена совместная голодовка узников мордовских и пермских лагерей.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 30 октября



- Осия Колесник

День памяти пророка Осии, одного из 12-ти малых пророков. В этот день люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от телег на зиму, они начинали осматривать их и при надобности чинили.



















Какой праздник 31 октября 2022. Какой сегодня церковный праздник в России Какой праздник 29 октября 2022. Какой церковный праздник в России Какой праздник 28 октября 2022. Какой церковный праздник в России 7 октября - лунный день



