В России и мире 30 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник отмечают 30 октября
- День автомобилиста (день водителя)
Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1976 году.
- День основания ВМФ России
В этот день в 1696 году Боярская Дума приняла решение об образовании регулярного военно-морского флота.
- День инженера-механика
Праздник берет начало в 1854 году, когда в Российском императорском флоте был образован Корпус инженеров-механиков.
- День памяти жертв политических репрессий
Учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году. 30 октября 1974 года была проведена совместная голодовка узников мордовских и пермских лагерей.
Какой церковный православный и народный праздник отмечают 30 октября
- Осия Колесник
День памяти пророка Осии, одного из 12-ти малых пророков. В этот день люди не запрягали лошадей, а давали им отдохнуть. Перед тем, как убрать колеса от телег на зиму, они начинали осматривать их и при надобности чинили.