На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 29 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы на 29 октября
Если в облачный день солнце перед закатом ярко засияет, будет продолжительное ненастье.
Кольцо вокруг луны – к ветру.
Луна бледная и мутная – будет снег и мороз.
Ветер дует с севера – значит, дождя не будет, а небо станет ясным.
При заходе солнца небо чистое – к погожему дню на завтра.
Деревья заиндевели – к предстоящим морозам.
Яркое звездное небо – к хорошей погоде, тусклое – к снегу и дождю.
Если гусь стоит на одной лапе – похолодает.
Если листья пожелтели, но практически не опадают, то морозы будут не скоро.
Ворона всегда садится клювом в сторону ветра.
Возникновение продолжительных туманов – к оттепели.