Народные приметы на 29 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 29 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы на 29 октября



Если в облачный день солнце перед закатом ярко засияет, будет продолжительное ненастье.



Кольцо вокруг луны – к ветру.



Луна бледная и мутная – будет снег и мороз.



Ветер дует с севера – значит, дождя не будет, а небо станет ясным.



При заходе солнца небо чистое – к погожему дню на завтра.



Деревья заиндевели – к предстоящим морозам.



Яркое звездное небо – к хорошей погоде, тусклое – к снегу и дождю.



Если гусь стоит на одной лапе – похолодает.



Если листья пожелтели, но практически не опадают, то морозы будут не скоро.



Ворона всегда садится клювом в сторону ветра.



Возникновение продолжительных туманов – к оттепели.



















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