Какой праздник 31 октября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 31 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 31 октября



- Международный день Черного моря

Учрежден в 1996 году и приурочен к подписанию Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря 31 октября 1996 года.



- День работников СИЗО и тюрем

Учрежден в 2006 году и приурочен к принятию решения о создании в Советском Союзе следственных изоляторов 31.10.1963.



- Всемирный день городов

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году.



- Хэллоуин

Символизирует начало зимы и приход нечистых сил. Важный атрибут праздника – светильник Джека (тыква с вырезанными глазами и ртом, со свечой внутри).



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 31 октября



- Лука Голодный

День памяти Луки - одного из 70-ти апостолов, сподвижника Павла. В этот день большое внимание уделяли луку и его целебным свойствам. Люди верили, что лук, съеденный в Луков день, может излечить даже от хронических заболеваний. 31 октяря нельзя переедать, предаваться обжорству. Нельзя спиливать деревья, обрывать кору и ветки для собственных нужд.