На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 31 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 31 октября



Если на вишне 31 октября еще остались листья, то выпавший снег, скорее всего, быстро растает.



Если луна бледная и мутная – будет снег и дождь, возможно, даже морозы.



Появление комаров поздней осенью – к мягкой зиме.



Если рога месяца направлены на север – будет сухо, а снежок быстро ляжет, если к югу – до самого ноября продержится слякоть.



Если облака плывут с севера на юг – погода будет солнечной, а с юга на север – ненастной.