Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Народные приметы на 31 октября 2022


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 31 октября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 31 октября

Если на вишне 31 октября еще остались листья, то выпавший снег, скорее всего, быстро растает.

Если луна бледная и мутная – будет снег и дождь, возможно, даже морозы.

Появление комаров поздней осенью – к мягкой зиме.

Если рога месяца направлены на север – будет сухо, а снежок быстро ляжет, если к югу – до самого ноября продержится слякоть.

Если облака плывут с севера на юг – погода будет солнечной, а с юга на север – ненастной.









  • Какой праздник 31 октября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Народные приметы на 30 октября 2022
  • Народные приметы на 29 октября 2022
  • Народные приметы на 28 октября 2022
  • Народные приметы на 27 октября 2022
    •




    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 31 октября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023 и турнирная таблица. 16-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Когда начнется ЧМ-2022 по футболу, расписание чемпионата мира 2022 в Катаре, турнирная таблица

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 30 октября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022. Расписание на 29 и 30 октября. Где смотреть прямые трансляции

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 29 по 30 октября в Сочи во Дворце спорта «Айсберг» пройдет второй этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.











    Народные приметы на 31 октября 2022
    Курс евро ЦБ РФ на 31 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 31 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какой праздник 31 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Разговоры о важном 31 октября 2022, материалы для классного часа
    Коронавирус - статистика на сегодня 30 октября 2022 в России, Москве и Московской области
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 30 октября 2022
    Краснодар - Зенит 30 октября 2022. Когда начнется, где смотреть прямую трансляцию
    Спартак - Торпедо 30 октября 2022. Когда начнется, где смотреть прямую трансляцию
    Сочи - Урал 30 октября 2022. Когда начнется, где смотреть прямую трансляцию
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru