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Какая самая большая страна в мире


На страницу представлены самые большие страны мира по площади и и по населению.

Cамая большая страна по площади

10 место: Алжир - 2 381 740 км²

9 место: Казахстан - 2 724 902 км²

8 место: Аргентина - 2 780 400 км²

7 место: Индия - 3 287 263 км²

6 место: Австралия - 7 686 850 км²

5 место: Бразилия - 8 515 767 км²

4 место: США - 9 525 067 км²

3 место: Китай - 9 598 962 км²

2 место: Канада - 9 984 670 км²

1 место: Россия - 17 125 191 км²

Cамая большая страна по населению

10 место: Мексика - 128,6 млн. чел.

9 место: Россия - 147,2 млн. чел. 

8 место: Бангладеш - 179,6 млн. чел.

7 место: Нигерия - 216,8 млн. чел.

6 место: Бразилия - 217,9 млн. чел.

5 место: Пакистан - 227,8 млн. чел.

4 место: Индонезия - 280,5 млн. чел.

3 место: США - 336 млн. чел.

2 место: Индия - 1,409 млрд. чел.

1 место: Китай - 1,425 млрд. чел.









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