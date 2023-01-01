Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Рейтинг стран в мире по площади и населению



На страницу представлены самые большие страны мира по площади и и по населению.

Cамая большая страна по площади

10 место: Алжир - 2 381 740 км²

9 место: Казахстан - 2 724 902 км²

8 место: Аргентина - 2 780 400 км²

7 место: Индия - 3 287 263 км²

6 место: Австралия - 7 686 850 км²

5 место: Бразилия - 8 515 767 км²

4 место: США - 9 525 067 км²

3 место: Китай - 9 598 962 км²

2 место: Канада - 9 984 670 км²

1 место: Россия - 17 125 191 км²

Cамая большая страна по населению

10 место: Мексика - 128,6 млн. чел.

9 место: Россия - 147,2 млн. чел. 

8 место: Бангладеш - 179,6 млн. чел.

7 место: Нигерия - 216,8 млн. чел.

6 место: Бразилия - 217,9 млн. чел.

5 место: Пакистан - 227,8 млн. чел.

4 место: Индонезия - 280,5 млн. чел.

3 место: США - 336 млн. чел.

2 место: Индия - 1,409 млрд. чел.

1 место: Китай - 1,425 млрд. чел.









  • Состав сборной России на Кубок мира по биатлону 2016/2017
  • Баскетбол на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро
  • Волейбол на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро
  • Футбол на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро
  • Олимпийские чемпионы по хоккею
  • КХЛ – только четвертая по посещаемости лига в Европе
  • Безработные тренеры НХЛ
    •




    Расписание чемпионата Англии АПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты матчей

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 26 апреля

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023: расписание, результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».









    Где находится Артемовск на карте Донецкой области
    Граница России и Украины на карте
    Где находится Краматорск на карте Донецкой области
    Где находится на карте Балтийское море
    Где находится на карте Херсон, карта Херсона
    Где находится Славянск на карте Донецкой области
    Где находится Казахстан на карте мира, карта Казахстана
    Перспективная схема метро Москвы до 2027 года
    Где находится Астана на карте Казахстана
    Где находится Эстония на карте Европы, карта Эстонии


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru