Удобный календарь садовода и огородника на 11-й месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на ноябрь 2022 года.
Благоприятные дни для посадки семян в ноябре
Огурцы - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30
Лук - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 26, 27, 30
Чеснок - 7, 9, 22, 26, 27
Корнеплоды - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 26, 27, 30
Томаты - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 30
Зелень разная - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 30
Благоприятные дни для посадки саженцев в ноябре
Плодовые деревья - 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27
Ягодные кустарники - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27, 30
Благоприятные дни для посадки цветов в ноябре
Двулетние и многолетние цветы - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30
Луковичные и клубневые цветы - 3, 4, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30