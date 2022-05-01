Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2022 года

Удобный календарь садовода и огородника на 11-й месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на ноябрь 2022 года.



Благоприятные дни для посадки семян в ноябре



Огурцы - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30



Лук - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 26, 27, 30



Чеснок - 7, 9, 22, 26, 27



Корнеплоды - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 26, 27, 30



Томаты - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 30



Зелень разная - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 30



Благоприятные дни для посадки саженцев в ноябре



Плодовые деревья - 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27



Ягодные кустарники - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27, 30



Благоприятные дни для посадки цветов в ноябре



Двулетние и многолетние цветы - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30



Луковичные и клубневые цветы - 3, 4, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30