Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2022 года


Удобный календарь садовода и огородника на 11-й месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на ноябрь 2022 года.

Благоприятные дни для посадки семян в ноябре

Огурцы - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 30

Лук - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 26, 27, 30

Чеснок - 7, 9, 22, 26, 27

Корнеплоды - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 26, 27, 30

Томаты - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 30

Зелень разная - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 30

Благоприятные дни для посадки саженцев в ноябре

Плодовые деревья - 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27

Ягодные кустарники - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 27, 30

Благоприятные дни для посадки цветов в ноябре

Двулетние и многолетние цветы - 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30

Луковичные и клубневые цветы - 3, 4, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30









  • Гороскоп Рак на 6 ноября 2022. Самый точный гороскоп
  • Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2022, лунный календарь стрижек
  • Какого числа полнолуние в ноябре 2022
  • Снукер - календарь 2022/2023, расписание сезона
  • Самые смешные анекдоты дня - 13 апреля 2022 года
    •




    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, где смотреть прямые трансляции

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022/2023, 3-й этап, Казань, расписание трансляций

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 5 по 6 ноября в Казани во Дворце спорта пройдет третий этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.









    Где находится Каховская ГЭС на карте Херсонской области, карта Новой Каховки
    Благоприятные дни для стрижки в ноябре 2022, лунный календарь стрижек
    Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2022 года
    Какого числа полнолуние в ноябре 2022
    Артемовск (Бахмут) на карте ДНР, карта Артемовска в Донецкой области
    Где находится Киев на карте Украины, карта Киева
    Карта Украины с границами областей 2022 и городами на русском языке
    Граница России и Украины на карте 2022
    Карта Луганской области с городами, где находится ЛНР на карте
    Карта Донецкой области с городами, где находится ДНР на карте
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru