В России и мире 1 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 1 ноября



- Всемирный день вегана

Учрежден в 1994 году и приурочен к основанию 1 ноября 1944 года Веганского общества в Лондоне.



- День менеджера

Профессиональный праздник специалистов, которые имеют отношение к управленческой деятельности



- День судебного пристава Российской Федерации

Учрежден Указом Президента РФ в 2009 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 1 ноября



- Иванов день (Проводы осени)

Перенесение в 1238 году мощей преподобного Иоанна Рыльского. В народе этот день прозвали Конюховым. Считается, что в данное время в конюшнях начинают озорничать домовые. Они пугают коней, путают гриву, сбрую. Поэтому конюхи не трогали животных в этот день. В Иванов день мужчины забивали курей, а их жены готовили из них разнообразные блюда.