В России и мире 1 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник отмечают 1 ноября
- Всемирный день вегана
Учрежден в 1994 году и приурочен к основанию 1 ноября 1944 года Веганского общества в Лондоне.
- День менеджера
Профессиональный праздник специалистов, которые имеют отношение к управленческой деятельности
- День судебного пристава Российской Федерации
Учрежден Указом Президента РФ в 2009 году.
Какой церковный православный и народный праздник отмечают 1 ноября
- Иванов день (Проводы осени)
Перенесение в 1238 году мощей преподобного Иоанна Рыльского. В народе этот день прозвали Конюховым. Считается, что в данное время в конюшнях начинают озорничать домовые. Они пугают коней, путают гриву, сбрую. Поэтому конюхи не трогали животных в этот день. В Иванов день мужчины забивали курей, а их жены готовили из них разнообразные блюда.