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Какой праздник 2 ноября 2022. Какой церковный праздник в России


В России и мире 2 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 2 ноября

- Всемирный день балета
Отмечается ежегодно один из дней октября или ноября. В этот день проходят прямые трансляции из многих ведущих театров мира. Фиксированной даты проведения Всемирного дня балета нет, так как это связано с необходимостью координации времени проведения онлайн трансляций.

- Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году и приурочен к памяти двух французских журналистов, убитых в Мали 2.11.2013.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 2 ноября

- Артемьев день
День памяти великомученика Артемия Антиохийского. Считалось, что мольбы в Артемьев день могут избавить воинов от нелепой смерти. Существовало поверье, что дети, рожденные в этот день, имеют особых защитников – волчиц. Они могут понимать язык птиц и зверей.









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