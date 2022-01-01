Какой праздник 2 ноября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 2 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 2 ноября



- Всемирный день балета

Отмечается ежегодно один из дней октября или ноября. В этот день проходят прямые трансляции из многих ведущих театров мира. Фиксированной даты проведения Всемирного дня балета нет, так как это связано с необходимостью координации времени проведения онлайн трансляций.



- Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году и приурочен к памяти двух французских журналистов, убитых в Мали 2.11.2013.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 2 ноября



- Артемьев день

День памяти великомученика Артемия Антиохийского. Считалось, что мольбы в Артемьев день могут избавить воинов от нелепой смерти. Существовало поверье, что дети, рожденные в этот день, имеют особых защитников – волчиц. Они могут понимать язык птиц и зверей.