Народные приметы на 1 ноября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 1 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 1 ноября



Если в этот день холод и снег – весна будет поздняя и холодная, если оттепель – теплая.



Ночью небо было облачным, а при восходе солнца прояснилось – днем осадков не будет.



Ночью выпал небольшой снег, а в небе мерцают яркие звезды – к сильным морозам.



Перелетные птицы летят высоко – к снежной зиме. Если они летят низко – снега почти не будет.



Температура воздуха одинакова в низинах и на поверхности – к плохой облачной погоде.



Перед снегопадом в этот день земля хорошо промерзла – к урожайному году.



За окном холодно, падает снег – к холодной и ненастной весне.



Тепло на улице – весна будет теплой и дружной, а зима – мягкая, с оттепелями.



Сорока возле дома скачет – к новостям.



Не дать коню отдохнуть в этот день – к бедности.



















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