На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 1 ноября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 1 ноября
Если в этот день холод и снег – весна будет поздняя и холодная, если оттепель – теплая.
Ночью небо было облачным, а при восходе солнца прояснилось – днем осадков не будет.
Ночью выпал небольшой снег, а в небе мерцают яркие звезды – к сильным морозам.
Перелетные птицы летят высоко – к снежной зиме. Если они летят низко – снега почти не будет.
Температура воздуха одинакова в низинах и на поверхности – к плохой облачной погоде.
Перед снегопадом в этот день земля хорошо промерзла – к урожайному году.
За окном холодно, падает снег – к холодной и ненастной весне.
Тепло на улице – весна будет теплой и дружной, а зима – мягкая, с оттепелями.
Сорока возле дома скачет – к новостям.
Не дать коню отдохнуть в этот день – к бедности.