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Народные приметы на 1 ноября 2022


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 1 ноября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 1 ноября

Если в этот день холод и снег – весна будет поздняя и холодная, если оттепель – теплая.

Ночью небо было облачным, а при восходе солнца прояснилось – днем осадков не будет.

Ночью выпал небольшой снег, а в небе мерцают яркие звезды – к сильным морозам.

Перелетные птицы летят высоко – к снежной зиме. Если они летят низко – снега почти не будет.

Температура воздуха одинакова в низинах и на поверхности – к плохой облачной погоде.

Перед снегопадом в этот день земля хорошо промерзла – к урожайному году.

За окном холодно, падает снег – к холодной и ненастной весне.

Тепло на улице – весна будет теплой и дружной, а зима – мягкая, с оттепелями.

Сорока возле дома скачет – к новостям.

Не дать коню отдохнуть в этот день – к бедности.









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