Народные приметы на 2 ноября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 2 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 2 ноября



Затяжные западные ветры – к длительным осадкам.



Если в этот день первый снег выпал на сухую землю, а деревья не сбросили листья полностью – то снег скоро сойдет.



Галки вечером собираются гурьбой и кричат – к хорошей погоде.



Снег выпал на сухую землю – скоро установится теплая погода.



Лиственница сбросила иглы – скоро выпадет снег и останется лежать до весны.



Восходящее солнце очень яркое, окружающие его облака покраснели или почернели – к непогоде днем.



Если к этому дню забор вокруг дома крепкий и прочный – весь год богато жить. Считалось, что через дырки в заборе утекает все богатство и счастье.



На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше.



















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