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Народные приметы на 2 ноября 2022


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 2 ноября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 2 ноября

Затяжные западные ветры – к длительным осадкам.

Если в этот день первый снег выпал на сухую землю, а деревья не сбросили листья полностью – то снег скоро сойдет.

Галки вечером собираются гурьбой и кричат – к хорошей погоде.

Снег выпал на сухую землю – скоро установится теплая погода.

Лиственница сбросила иглы – скоро выпадет снег и останется лежать до весны.

Восходящее солнце очень яркое, окружающие его облака покраснели или почернели – к непогоде днем.

Если к этому дню забор вокруг дома крепкий и прочный – весь год богато жить. Считалось, что через дырки в заборе утекает все богатство и счастье.

На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше.









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