На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 2 ноября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 2 ноября
Затяжные западные ветры – к длительным осадкам.
Если в этот день первый снег выпал на сухую землю, а деревья не сбросили листья полностью – то снег скоро сойдет.
Галки вечером собираются гурьбой и кричат – к хорошей погоде.
Снег выпал на сухую землю – скоро установится теплая погода.
Лиственница сбросила иглы – скоро выпадет снег и останется лежать до весны.
Восходящее солнце очень яркое, окружающие его облака покраснели или почернели – к непогоде днем.
Если к этому дню забор вокруг дома крепкий и прочный – весь год богато жить. Считалось, что через дырки в заборе утекает все богатство и счастье.
На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше.