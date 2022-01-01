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Народные приметы на 3 ноября 2022 - Иларионов день


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 3 ноября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 3 ноября - «Иларионов день»

Подул юго–восточный ветер – к потеплению и осадкам.

Если первый большой снег выпал так, что свешивается с крыши – он обязательно растает.

Если выпадет снег на мерзлую землю – в следующем году следует ожидать хорошего урожая хлеба.

День выдался ясным – скоро наступят холода.

Алый закат и звездное небо – к морозу и ясной погоде.

Пошел густой, частый снег – к скорому прекращению холодов.

Если ночью выпал снег и прочно осел на ветвях деревьев – с земли он тоже не скоро сойдет.

Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.

Дым идет прямо вверх – к солнечной и ясной погоде.

Теплый воздух – к затяжной оттепели.

Если пряди волос и ногти больного человека положить в этот день на перекресток – люди растопчут их, и болезнь уйдет.
Поднять что–то с дороги – к болезни.

Справить на дороге естественную потребность – к долгой и тяжелой болезни.









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