Народные приметы на 3 ноября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 3 ноября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 3 ноября



Подул юго–восточный ветер – к потеплению и осадкам.



Если первый большой снег выпал так, что свешивается с крыши – он обязательно растает.



Если выпадет снег на мерзлую землю – в следующем году следует ожидать хорошего урожая хлеба.



День выдался ясным – скоро наступят холода.



Алый закат и звездное небо – к морозу и ясной погоде.



Пошел густой, частый снег – к скорому прекращению холодов.



Если ночью выпал снег и прочно осел на ветвях деревьев – с земли он тоже не скоро сойдет.



Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.



Дым идет прямо вверх – к солнечной и ясной погоде.



Теплый воздух – к затяжной оттепели.



Если пряди волос и ногти больного человека положить в этот день на перекресток – люди растопчут их, и болезнь уйдет.

Поднять что–то с дороги – к болезни.



Справить на дороге естественную потребность – к долгой и тяжелой болезни.



















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