На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 3 ноября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 3 ноября
Подул юго–восточный ветер – к потеплению и осадкам.
Если первый большой снег выпал так, что свешивается с крыши – он обязательно растает.
Если выпадет снег на мерзлую землю – в следующем году следует ожидать хорошего урожая хлеба.
День выдался ясным – скоро наступят холода.
Алый закат и звездное небо – к морозу и ясной погоде.
Пошел густой, частый снег – к скорому прекращению холодов.
Если ночью выпал снег и прочно осел на ветвях деревьев – с земли он тоже не скоро сойдет.
Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.
Дым идет прямо вверх – к солнечной и ясной погоде.
Теплый воздух – к затяжной оттепели.
Если пряди волос и ногти больного человека положить в этот день на перекресток – люди растопчут их, и болезнь уйдет.
Поднять что–то с дороги – к болезни.
Справить на дороге естественную потребность – к долгой и тяжелой болезни.