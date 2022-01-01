Какой праздник 3 ноября 2022. Какой церковный праздник в России

В России и мире 3 ноября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 3 ноября



- Иларионов день

День памяти преподобного Илариона Великого, перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского, преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского, преподобного Илариона, схимника Печерского. В этот день начинала сыпать пороша. Считается, что перекрестки связаны с нечистой силой. Очень часто в таких местах хоронили людей, которые погибали во время следования куда-либо. Из старины пошла традиция ставить кресты у дороги или на перекрестках, где погибали люди в автомобильных катастрофах.